Украинская власть будет бдительной, чтобы не допустить тех событий, на которые рассчитывает оккупант.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия имеет план В у войне в Украине - это внутренняя дестабилизация.

"Хочу заметить, что Российская Федерация одержать победу над нами военным путем не может. Поэтому у нее есть план В. Это из-за внутренней дестабилизации попытаться поколебать нашу страну. Но мы здесь будем бдительными и не допустим тех событий, на которые рассчитывает Российская Федерация", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в последнее время правоохранители обнаруживают все больше и больше медиа-коллаборантов, приехавших из Луганска в свое время.

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"Там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах. К сожалению, не на территории нашей страны. Но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", - добавил Данилов.

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Как сообщал УНИАН, Данилов сказал, что начат в июне контрнаступление ВСУ происходит по тому плану, который был утвержден, а передача Украине истребителей F-16 радикально повлияет на ситуацию.

Генштаб сообщил в утренней сводке, что украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

Сейчас известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Также истребители Украине пообещала Норвегия, а Португалия заявила, что будет учить украинских пилотов и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

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