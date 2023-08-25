По его словам, ВСУ имеют значительную боевую мощь и это еще не конец.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление хоть и имеет успехи, но продвигается "кроваво, долго и медленно".

В интервью каналу Al-Mamlaka (Иордания) он отметил, что украинские войска столкнулись со значительными российскими силами, которые имели много месяцев на подготовку минных полей, танковых рвов и танковых заграждений "зубы дракона" в рамках очень сложного комплекса оборонительных приготовлений.

"Опять же, это кроваво, долго и медленно. И мы предсказывали это несколько месяцев назад", - добавил Милли.

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По его словам, "у украинцев осталась значительная боевая мощь, это еще не конец" и "еще рано говорить о том, удалось это или нет".

"Очевидно, что на сегодняшний день он имел частичный успех. Скорость, с которой происходит наступление, оказалась медленнее, чем предполагали планировщики", - сказал Милли.

В то же время генерал подчеркнул, что бойцы ВСУ интенсивно обучались в разных частях Европы навыкам "командования и управления наступательными формированиями, общевойскового маневра и преодоления сложных препятствий, которые укрепят их возможности". Однако при этом он снова предостерег от ожиданий полной военной победы Украины в ближайшем будущем. Милли объяснил, что политическое решение позволит положить конец боевым действиям.

"Это наступление, которое продолжается, я думаю, около восьми недель или около того. Он очень кровавый, медленный, с большим количеством жертв и очень сложный. Поэтому выбить военным путем 200 или 300 тысяч российских солдат будет очень сложно и ответственно. Другой способ выйти из этой ситуации - через переговоры, и, возможно, это тоже произойдет", - подытожил американский генерал.

Война в Украине - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сказал американским чиновникам, что его армия находится на пороге прорыва.

Силы обороны Украины продвигаются на фронте в условиях отчаянного сопротивления российских оккупантов. Цель захватчиков состоит в том, чтобы любой ценой остановить украинское наступление.

В Генштабе сообщили, что украинские военные имели успех на двух направлениях на южном фронте.

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