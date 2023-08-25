На нескольких направлениях обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Купянском и Авдеевском направлениях, нанося там удары из артиллерии, а кое-где и применяя авиацию.

Как информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надии, Твердохлебового Луганской области", - говорится в сообщении и отмечается, что артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись пять населенных пунктов Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Спорного, Раздолевки и Веселого Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись четыре населенных пункта Донецкой и Луганской областей.

"На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, а артиллерийским обстрелам подверглись еще шесть населенных пунктов Донетчины.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Ивановского, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Малой Токмачки, Работиного и Орехового Запорожской области, а от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Бобылевки и Волфиного Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Удары оккупантов по Украине - последние новости

В своей утренней сводке Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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