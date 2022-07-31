Ступак не исключил, что враг может попытаться пойти в наступление.

Россия все еще имеет ресурсы для ведения войны против Украины, в частности, враг стягивает военную технику в Белгород. Поэтому у него имеется возможность для наступления, считает экс-сотрудник СБУ, эксперт по реформированию правоохранительных органов Иван Ступак.

Об этом сказал 24 каналу.

"Я бы тоже хотел думать: "Слава Богу, все кончается". К сожалению, у них еще все есть", - сказал Ступак.

По его словам, россияне уже выводят танки Т-55. Это техника 1958 года производства. Говоря о человеческом ресурсе, Ступак напомнил, что площадь РФ - 17 миллионов квадратных километров.

"Они не могут просто снять со всех фронтов и опрокинуть в Украину. Китай, Средняя Азия, Северный Кавказ - всюду нужно держаться, ситуация там нестабильная", - сказал экс-сотрудник СБУ.

При этом эксперт напомнил, что часть вражеской техники уничтожена ВСУ, львиная ее доля находится на ремонте, некоторые детали заменить тяжело.

"Нужно делать "донорство" из другой техники, это не всегда удается", - заметил он.

Ступак также предположил, что зверства врага повлияют на передачу Украине новых, более серьезных видов вооружения, к примеру - комплексов ATACMS, которые, по его мнению, способны значительно изменить ландшафт войны.

Ранее военный эксперт Валерий Рябых предположил, что у России сейчас нет возможности перебрасывать войска с одного направления на другое.