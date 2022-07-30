Врагу будет сложно удерживать юг Украины без усиления личного состава на том направлении.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что армия оккупантов попала в патовую ситуацию: ресурса рашистов не хватает, чтобы перебросить войска на другие направления и при этом, чтобы не пострадало то направление, с которого уведут часть группировки.

Цитирует Рябых Эспрессо.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что у противника нет выхода, потому что он не может перебросить какие-то войска с одного направления на другое. Например, если перебросить войска с Севера на Юг, то у них просядет Харьковское направление. Когда ВСУ усилили сопротивление и приблизились к государственной границе на Харьковщине, то тогда враг перебросил несколько батальйонно-тактических групп, чтобы не дать украинским войскам окончательно занять позиции на границе с РФ. Подразделения российской армии закрепились на рубежах, с которых они могут обстреливать Харьков. Поэтому, если враг заберет с этого направления часть войска, то все сломается", - говорит эксперт.

Рябых добавил, что врагу будет сложно удерживать юг Украины без усиления личного состава на том направлении.

"Соответственно, если не нарастить силы на Южном направлении, то у врага также посыплется оборона, особенно в условиях, когда ВСУ там осуществляет оперативный огневой контроль всех переправ через реку Днепр и закрывает логистические линии обеспечения правобережной группировки противника", - подчеркнул эксперт.

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