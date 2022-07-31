В Минобороны заявили, что заинтересованы в "проведении объективного расследования".

Российская Федерация согласилась допустить специалистов Организации Объединённых Наций и Международного комитета Красного креста на место теракта в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставки оружия.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца Евгения Пригожина.

30 июля Организация Объединенных Наций заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии.

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