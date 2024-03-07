Российские эксперименты с ударными FPV-дронами вышли на новый уровень.

Украинские защитники нашли на поле боя целый российский ударный FPV-дрон, который нес на себе катушку с кабелем. Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флеш").

"Мы увидели то, что раньше никогда не видели. Российский FPV-дрон летел к цели с катушкой тонкого оптоволоконного кабеля длиной 10 километров. Кабель разматывался в воздухе. Таким образом мы видим новую технологию управления FPV дроном", - пишет Флеш на своей Телеграмм-странице.

По его словам, ранее такую технологию уже предлагали эксперты, однако тогда в ее эффективности усомнились из-за угрозы разрыва волокна и потери БПЛА. "Но я уже прошу украинских специалистов проверить эту технологию управления, чтобы мы не оказались позади врага", - говорит Сергей Флеш.

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Сейчас аппарат уже передали специалистам отдельного батальона ударных беспилотников "Птицы Мадьяра" для детального анализа.

В теории кабель дает оператору возможность иметь постоянный бесперебойный видеосигнал в высоком качестве, благодаря чему можно значительно повысить точность попаданий. Кроме того, оператор не будет сталкиваться с таким явлением как "радиогоризонт", из-за которого при пикировании на последних метрах полета может потеряться связь с аппаратом.

Угроза от FPV-дронов растет

Количество FPV-дронов стремительно увеличивается как у россиян, так и у украинцев. По словам заместителя командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олеся Маляревича, ситуация с поставками FPV-дронов для воинов ВСУ, которые находятся южнее Бахмута, улучшилась.

Если раньше "у россиян было в пять раз больше дронов, сейчас где-то один к трем", - говорит военный. При этом по его мнению дроны не смогут полностью заменить артиллерию из-за меньшего количества взрывчатки.

Также сообщалось, что враг применяет "рои" FPV-дронов, но их сдерживает плохая погода.

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