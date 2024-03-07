В батальоне ударных БпАК "Ахиллес" назвали соотношение FPV-дронов России и Украины на одном из направлений фронта Донецкой области.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич заявил, что ситуация с поставками FPV-дронов для ВСУ стала лучше. По его словам, бригада сейчас находится южнее Бахмута, а именно в Клищеевке, Андреевке и Часовом Яру.

"Находимся в активной обороне, сейчас ситуация действительно очень напряженная. Враг штурмует 24/7 наши позиции, но тактических успехов нет. С FPV-дронами уже ситуация улучшилась. Раньше у россиян было в пять раз больше дронов, сейчас где-то один к трем. Нас активно поддерживают украинские компании, друзья, донаты. Государство тоже начало закупать больше FPV, если за прошлый год мы получили только 300 дронов от государства, то в этом году уже гораздо больше", - отметил Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо".

Однако военный отметил, что дрон все равно не может полностью заменить артиллерию, ведь имеет меньшее количество взрывчатки.

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"Оперативное командование, которое видит картину боя, должно иметь под рукой все средства поражения, и иметь объединенное огневое воздействие. За количеством дронов не надо гнаться, надо выкупать только те, что действительно летают. Есть много бизнесменов, которые пытаются завезти из Китая дроны и продать, а потом все это лежит и не летает, и нам приходится докручивать. Мы такие дроны не получаем потому, что знаем какие нам дроны надо. Нужно спрашивать у подразделений технические характеристики, и поставлять им именно то, что летает на их оттенке фронта потому, что каждый оттенок отличается друг от друга", - объяснил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Использование FPV-дронов на фронте: последние новости

Ранее начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный заявил, что РФ пускает рои FPV-дронов на их позиции, а украинским защитникам хватает артиллерии только для обороны.

Также УНИАН писал, что стая FPV-дронов 3-й ОШБр уничтожила артбатарею РФ на Авдеевском направлении. Такую успешную работу удалось сделать воинам роты "Крылья" и экипажу FPV "Over head".

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