По словам Пескова, СВО продолжается, поскольку Запад и Украина "отвергают дипломатическое решение".

Так называемая "специальная военная операция" по "защите" украинского Донбасса продолжается, поскольку Запад и Украина отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, сообщают "Известия".

По его словам, для Российской Федерации главное - "достичь наших целей, которые стоят перед нами".

"И, конечно, предпочтительно достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. Но когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается "специальная военная операция", — сказал Песков.

"Специальная военная операция" РФ в Украине

Так называемая "специальная военная операция" РФ в Украине началась около 3:40 24 февраля 2022 года. Она стала третьим этапом российско-украинской войны, развязанной РФ в 2014 году, участие в которой Кремль пытался отрицать.

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции от 2 марта 2022 года осудила действия России и назвала их агрессией против Украины. Международный суд ООН в Гааге 16 марта 2022 года обязал Россию прекратить начатые военные действия в Украине.

Война РФ против Украины - последние новости

Накануне на одном из горячих направлений Силы обороны устроили "плохие сутки" для оккупантов - в частности, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", реактивную систему залпового огня 9П140 "Ураган" и самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион".

Также УНИАН сообщал, что ВСУ к своему празднику припасли подарок: за минувшие сутки, 5 декабря, на украинской земле было уничтожено рекордное количество российских оккупантов -1270 человек. Также ВСУ разобрали на конструктор десятки танков, ББМ и артиллерии врага.

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