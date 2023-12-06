Украинские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", реактивную систему залпового огня 9П140 "Ураган" и самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион".

Силы обороны Украины на одном из горячих направлений устроили "плохой день" для российских захватчиков. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Тарнавский отметил, что вчера, 5 декабря, был "плохой для оккупантов день", потому что удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", реактивную систему залпового огня 9П140 "Ураган" и самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион".

В то же время, враг значительно активизировал применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии. В частности, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов.

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"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 520 человек", - подчеркнул Тарнавский.

Силами обороны Украины всего уничтожено 39 единиц вражеской военной техники. В частности, 2 танка, 12 боевых бронированных машин, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 10 БпЛА, 8 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Также был уничтожен склад боеприпасов и другой важный объект врага. Еще 40 единиц техники врага повреждены.

Потери оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на украинской земле уничтожено рекордное количество российских оккупантов - 1270 человек. Также ВСУ разобрали на конструктор десятки танков, ББМ и артиллерии врага.

Кроме того, по данным американских аналитиков Института изучения войны, ВСУ контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода, вынудив российских оккупантов отступить с двух передовых позиций.

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