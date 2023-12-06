Он подчеркнул, что стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море.

Украинские защитники уже прошли первую и вторую линии обороны оккупантов, и сейчас находятся перед третьей, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью FoxNews.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", - заявил он.

Умеров добавил, что стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море, в соответствии с международно признанными границами.

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На вопрос ведущего, возможно ли какое-то урегулирование, если война будет длиться годами, Умеров отметил, что всему цивилизованному миру должно быть стыдно, если он не может себя защитить от авторитарного режима.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (российские оккупанты) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", - подчеркнул Умеров.

Он добавил, что Украина хочет быть частью НАТО и "говорить с ним на одном языке". Поэтому все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций будут проходить в соответствии со стандартами Альянса.

Кроме того, отвечая на вопрос ведущего о том, почему президент Владимир Зеленский отменил свое выступление на запланированном секретном брифинге в Сенате США, Умеров отметил, что в Украине длится война, и ситуация постоянно меняется.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров.

Сообщалось, что вчера президент Владимир Зеленский планировал обратиться к американским сенаторам на секретном брифинге. По данным СМИ, речь должна была идти о ситуации на фронте и дальнейшей помощи Украине. Однако вечером CNN сообщил, что Зеленский отменил онлайн-брифинг.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной, за последние сутки оккупационные войска оказывали давление на Силы обороны почти на всех направлениях фронта, но украинские защитники продолжают их сдерживать и бить в ответ.

В частности, очень напряженная ситуация остается в районе Авдеевки, а возле Бахмута украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

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