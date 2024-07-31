Эксперты считают, что удар нанесен модифицированной ракетой "Нептун".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 31 июля 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по складу хранения техники и вооружения армии РФ возле города Курск, ориентировочно в 100 километрах от границы. Детали по результату поражения вражеской цели еще уточняются, однако эксперты Defence Express сделали предположение относительно того, каким оружием был нанесен удар.

Так, в сообщении Генштаба отмечалось, что боевую работу вели определенные подразделения из состава ВМС Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Можем пойти методом логического исключения - в открытом доступе не было сообщений о том, что ВМС Украины имеют свои дальнобойные БПЛА-камикадзе, поэтому можем предположить, что в данном случае Генштаб ВСУ намекал скорее на возможное использование соответственно модифицированных ракет "Нептун", - отмечают эксперты.

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Речь идет о возможном применении этих ракет в составе единого разведывательно-ударного контура, работу других элементов которого обеспечили другие составляющие Сил обороны Украины.

В статье отмечается, что глубина удара по территории РФ на дистанцию ориентировочно в 100 километров, вряд ли может быть маркером, на какую реальную дальность сейчас могут бить модернизированные ракеты "Нептун", поскольку неизвестно, с какой именно точки на территории Украины мог происходить пуск этих средств поражения.

"В сообщении Генштаба ВСУ говорится именно о "взрывах в точках прицеливания", то есть здесь речь не только о возможной вторичной детонации после попаданий, но и о том, что могло быть выпущено сразу несколько ракет для удара по базе хранения армии РФ", - добавляют эксперты.

Соответственно, отмечают в Defence Express, можно сделать вывод, что Силы обороны не только имеют собственное ракетное вооружение для ударов по территории РФ, но и вписали его в разведывательно-ударный контур для улучшения эффективности поражения по военным объектам врага.

Взрывы в Курске - что известно

Ночью город Курск в России оказался под новой атакой. После взрывов на одном из объектов начался масштабный пожар. После 01:00 местные Telegram-каналы сообщили, что в городе "громко", а вскоре появилось видео серьезного пожара.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по складу хранения вооружения и военной техники возле Курска.

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