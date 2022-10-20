Чиновник говорил, не зная, что ему уже включили микрофон.

Член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов проговорился, что дроны, которыми оккупанты терроризируют Украину - из Ирана.

Пухов оговорился во время эфира на российском телевидении.

"Лодку раскачивать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских... потому что это классика историй - ж*па есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", - заявил представитель Минобороны страны-агрессора.

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Позже чиновник начал выкручиваться и даже хотел отказаться от своих слов:

"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а возможно, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом", - сказал Пухов для "Подъем".

Иранские дроны-камикадзе: что известно

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию дронов. По разным оценкам количество может достигать до нескольких тысяч единиц техники.

Россия отрицает, что ее армия использует иранские беспилотники для нападения на Украину. МИД Ирана отвергло обвинения и стоит на позиции, что "они ничего никому не продавали". Также иранская сторона сожалеет, что у них ухудшились дипломатические отношения с Украиной.

МИД Украины заявил, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Совет Европейского союза утвердил введение санкций против Ирана из-за поставок дронов-камикадзе рашистам.