Возникают многочисленные конфликтные ситуации, связанные с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к беларусам.

В Беларуси среди мобилизованных россиян наблюдается вспышка заболеваний.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, на территорию Беларуси продолжают поступать российские подразделения, которые в основном состоят из так называемых "частично мобилизованных граждан".

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"Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий", - отмечают в разведке.

В сообщении сказано, что вспышка заболеваний так высока, что беларуские медики не способны справиться с ними, поэтому оккупанты вынуждены в срочном порядке командировать в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.

"В основном, это заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта", - сказано в сообщении.

В ГУР отмечают, что в ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой Обуз-Лесновский полигон Западного оперативного командования ВС РБ.

"Вспышка заболеваний в нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения", - сказано в сообщении.

Разведка сообщает, что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств и возникают многочисленные конфликтные ситуации, связанные с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам.

"Военная полиция РБ неспособна сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами ВС РБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении беларусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - отмечают в ГУР Минобороны.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, 5 ноября спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация непосредственно по линии границы с Беларусью остается контролируемой.

По его словам, любые изменения в действиях подразделений Вооруженных сил Беларуси на границе, что стоят на границе с Украиной, не фиксируются.