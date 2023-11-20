Чтобы "тупик" не превратился в глубокий прорыв россиян, ВСУ приходится прилагать огромные усилия.

Нашумевшая статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о "тупике" на фронте могла создать у части внешних наблюдателей ложное представление, что интенсивность боевых действий на фронте снизилась. Но на самом деле ожесточенные бои продолжаются по всей линии фронта, забирая много жизней каждый день, пишет New York Times.

Издание приводит пример Авдеевки, где россияне в течение нескольких недель подряд ведут яростный штурм, а украинские бойцы оказывают им ожесточенное сопротивление.

"Бои продолжаются, и небольшая территория переходит из рук в руки, а мрачное количество потерь растет. По словам солдат и военных аналитиков, украинские войска в основном сорвали атаки России, используя комбинацию беспилотников и кассетных боеприпасов, чтобы нанести России одни из самых тяжелых потерь в войне", – говорится в публикации.

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И в то же время, пока Россия проводит отчаянные наступательные операции на востоке Украины, ВСУ смогли создать плацдарм на восточном берегу Днепра напротив Херсона, возможно, открыв значительный новый фронт в войне.

"Эти кампании подчеркивают, насколько опасной остается ситуация для обеих сторон", - объясняет NYT.

Издание также приводит мнение директора проекта критических угроз из Американского института предпринимательства Фредерика В. Кагана. Он отмечает, что позиционная война в Украине — "это не стабильный тупик". По его словам, баланс на поле боя может легко измениться в пользу любой стороны из-за ряда факторов.

"С одной стороны, западные арсеналы уже имеют оружие, необходимое для решения почти всех задач, которые встают перед комбатантами в Украине. С другой стороны, полная мобилизация Россией своей экономики и общества может склонить весы в пользу Кремля", – объясняет он.

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес отмечает, что оценивать успех Украины в летнем контрнаступлении только по деоккупированной территории будет ошибкой. Он также признался, что был впечатлен тем, "насколько линейными и ориентированными на землю остаются некоторые наблюдатели" войны.

"Как показательно, что после девяти лет конфликта, через два года после вторжения России, со всеми преимуществами, которые Кремль имеет на своей стороне, они могут контролировать лишь около 18% Украины", – сказал он.

Но время, как и оружие и боеприпасы, является стратегическим товаром, и Кремль явно надеется, что он сможет пережить западных союзников Украины.

Бывший командующий НАТО Филипп Бридлав предупредил, что Украина в конечном итоге проиграет, если Запад продолжит давать украинцам "только то, что им нужно, чтобы остаться на поле боя, а не то, что им нужно для победы".

Украинские бойцы на передовой отмечают, что россияне оказывают постоянное бешеное давление на востоке. И хотя в большинстве дней карта останется практически неизменной, для того, чтобы линии не двигались, требуется собственный "жестокий танец".

"Людям может показаться скучным, наблюдать, ждать, не видеть изменений. Но они не представляют, как трудно просто держать линию", — сказал боец с позывным "Блэк".

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, только в течение этого дня произошло более 50 боевых столкновений. При этом враг пытается идти вперед фактически по всему фронту – от Купянска до Херсонщины.

В центре всеобщего внимания остается Авдеевка. Российские оккупанты прибегают здесь к самым разнообразным тактикам, чтобы продвинуться вперед. В частности участились случаи, когда оккупанты пытались запускать машины-камикадзе - начиненные взрывчаткой автомобили и бронетехнику, которые на "автопилоте" направляют против украинских позиций.

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