Только на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 19 вражеских атак.

Российские оккупационные войска продолжают вести штурмовые действия на нескольких направлениях. В течение суток на передовой произошло 54 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной. Так, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Там Силы обороны отразили 10 вражеских атак.

На Лиманском направлении россияне штурмовых действий действий не вели. Однако противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Там украинские защитники отбили 19 атак.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки Донецкой области. Защитники Украины отбили там 7 атак противника.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Силы обороны отразили там 10 вражеских атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Там отбиты 2 атаки со стороны оккупационных войск РФ.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Кроме того, воины ведутнаступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"Силы обороны и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", – добавили в Генштабе.

Война в Украине: это стоит знать

Российские захватчики не прекращают штурмов Авдеевки Донецкой области. Враг прибегает к различным методам, таким как использование "камикадзе" из техники. Как рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий, россияне нашпиговывают технику огромным количеством взрывчатки и направляют на позиции ВСУ на полном ходу.

Кроме того, россияне не прекращают обстрелов мирных украинских городов. Так, враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки оккупантов погибла 83-летняя женщина. Кроме того, 53-летний мужчина получил тяжелое ранение.

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