Министры юстиции G7 встретятся 28 ноября в Берлине. Они планируют обсудить меры, которые позволят эффективнее расследовать военные преступления России в Украине.
О встрече министров юстиции "Большой семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США - сообщается в Twitter Федерального министерства юстиции Германии.
Такая встреча состоится впервые.
"Прежде всего мы будем говорить об ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины, они должны быть раскрыты, а виновные - наказаны", - подчеркнул министр юстиции Германии Марко Бушманн.
Военные преступления РФ
Правозащитница Татьяна Печончик заявляла, что военные преступления, которые совершала Россия на территории Украины, будут документироваться и расследоваться годами, десятилетиями.
Несколько раньше в МВД рассказали о застенках оккупантов. Российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиения, разнообразные издевательства, в частности вырывание ногтей.
С начала полномасштабного вторжения полицейские начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, учиненных российскими оккупантами на территории Украины.