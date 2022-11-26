Подобная встреча состоится в Берлине впервые.

Министры юстиции G7 встретятся 28 ноября в Берлине. Они планируют обсудить меры, которые позволят эффективнее расследовать военные преступления России в Украине.

О встрече министров юстиции "Большой семерки" - Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США - сообщается в Twitter Федерального министерства юстиции Германии.

Такая встреча состоится впервые.

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"Прежде всего мы будем говорить об ужасных военных преступлениях, которые совершаются на территории Украины, они должны быть раскрыты, а виновные - наказаны", - подчеркнул министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Военные преступления РФ

Правозащитница Татьяна Печончик заявляла, что военные преступления, которые совершала Россия на территории Украины, будут документироваться и расследоваться годами, десятилетиями.

Несколько раньше в МВД рассказали о застенках оккупантов. Российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиения, разнообразные издевательства, в частности вырывание ногтей.

С начала полномасштабного вторжения полицейские начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, учиненных российскими оккупантами на территории Украины.

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