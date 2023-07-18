Часть своего пребывания в плену она провела в тюрьме, похожей на концлагерь.

Украинская правозащитница Людмила Гусейнова провела в плену россиян три года: она находилась там с 2019 по 2022. Украинская правда передает слова Гусейновой, которая поделилась своими воспоминаниями на нынешнем "Книжном Арсенале".

С особой опаской она вспоминала тюрьму "Изоляцию". Там условия были близки к концлагерям.

"Я счастлива, что закрыли "Изоляцию". Я находилась там 50 дней. Это были самые страшные дни в моей жизни. Я свидетельствую о том, что любую женщину, которая была в "изоляции", не просто пытали. Ее насиловали. Это одни из самых страшных издевательств над украинскими женщинами, а они находились там годами. К сожалению, это происходит не только с женщинами, но я говорю о том, что пережила", - заявила Гусейнова.

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После периода в "изоляции" правозащитницу перевели в Донецкое СИЗО, где ее содержали около трех лет.

"Я жила в камере с уголовными преступниками, с женщинами, которые воевали против Украины, осужденными за убийства, наркотики или другие тяжкие преступления. Когда меня вывели из "Изоляции", привели в камеру размером 20 метров квадратных. В той камере люди жили своей жизнью: сутками спали, пили и курили. Дырка в полу – это был их туалет. Когда я зашла туда впервые, то ничего не увидела из-за плотного дыма от сигарет. Я стояла у двери и не знала, куда мне идти", - добавила Гусейнова.

Там ей дали клеймо "укропка". На Гусейнову постоянно давили. Она спала в одной постели а дышала одним воздухом с женщинами, которые были больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом.

"Три года я жила в этом аду. За семь месяцев до освобождения в нашу камеру привели Ольгу Мелещенко. Ее имя разрешили мне назвать родные. В этот момент ее пытают в российском плену. Помню, когда Олю впихнули в эту камеру, у нее была ужасная истерика, она забилась в угол и плакала. А охранники хохотали с этого. Потом она объяснила, что слышала, что в этой камере сидели самые жестокие убийцы", - сказала правозащитница.

Гусейнову освободили из плена 17 октября 2022 года вместе с еще 107 женщинами. Правозащитница обратилась к общественности с особой просьбой.

"Я очень прошу всех не называть людей, которые прошли российский плен, жертвами. Мы не жертвы. Мы те, кто выжили, пережили, выстояли. Это дает силу, возможность двигаться дальше, развиваться и помогать другим. У меня много здесь друзей, меня приняла общественная организация к себе, и я вдохновляюсь женщинами, которые вышли из плена и имеют силу об этом говорить. Я хочу, чтобы женщины, подвергшиеся пыткам, издевательствам, физическому, сексуальному насилию, знали: есть возможность жить дальше", - добавила Гусейнова.

Украинцы в российском плену: что вспоминают

"Азовец" Святослав Серый в интервью рассказал, что день в плену считается за год. Он считает, что Донецкое СИЗО - это худшее место, куда может попасть пленный. Там были ужасные условия даже как для XVII-XVII веков.

Военный Александр Коваль вспоминал, что во время его пребывания в российском плену "вагнеровцы" показывали головы украинских собратьев, насаженных на арматуру.

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