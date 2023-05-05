"Вагнеровцы" признавались, что у них нет задачи "обнулять" пленных физически, а наоборот уничтожать их морально.

Украинский военный Александр Коваль шокировал признаниями о пленении в "вагнеровцев". По его словам, пленным украинцам показывали отрезанные головы побратимов, насаженные на арматуру.

Как сообщил воин в интервью "Донбасс. Реалии", он попал в плен раненым. Из-за травм мужчина "выключился", а очнулся уже в одном окопе с "вагнеровцами". Ему завязли глаза, избили и доставили на командный пункт.

"Мне очень повезло. В тот день у них было новое распоряжение – очень нужны были пленные. А так – в плен брали только офицеров, остальных - добивали", - вспоминает воин.

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"Вагнеровцы" привезли его в тыловое село. Там Александра "упаковали" и начали уничтожать морально, показывая отрубленные головы, как они говорили, украинских солдат, пугали расстрелом, устраивали имитации.

Дальше Александра привезли в какое-то село и спустили то ли в погреб, то ли ледник.

"Куча строительного мусора. Показывают - свежие, отрезанные головы наших ребят, насаженные на арматуру. Один говорит: "Это Эдик, а это – Валера. Они хотели, чтобы все было по Женевским конвенциям. Ты тоже хочешь по конвенциям? Место для третьего есть". Рассказывал, что он делает с пленными, как отрывает головы. Настоящий садист, маньяк. Я попрощался с жизнью, мне уже ничего не было страшно. Картинка стояла перед глазами - покойная бабушка, братик, солнце, тепло, и я маленький", – рассказывает военный.

Далее Александра перевезли в оккупированное Первомайское. Там, в помещении бывшей обувной фабрики, его вместе с около сотней военнопленных содержали в тесных и промозглых камерах. Сперва в комнате размерами 8 на 8 метров было 20 человек, потом – более чем 30. Спали на деревянных поддонах, укрывшись кусками дерматина.

"Они сами говорили, что у них нет задачи нас убить, – вспоминает военный, – а есть цель – сломать, морально, физически", - отметил воин.

Нормального питания и питьевой воды не было. Посреди зимы на пленных было только термобелье. Вместо туалета была баклажка. Каждое утро приходила "рабочая группа", выносила. В "рабочую" брали украинских пленных, кто хотел. За это им давали больше еды и доступ к сигаретам.

Воин вспомнил, что новобранцев били, пытались сломать физически и морально, и постоянно агитировали переходить на сторону России. Нескольких украинских военных расстреляли. Медицинская помощь была "специфической".

"Был такой офицер, позывной – Док. Он лечил, он же и пытал. У одного нашего парня, Вани, шел песок из почек, он очень мучился. Мы попросили охранника - прийти Дока. Через дня три он пришел и дал таблеточку но-шпы. Меня Док допрашивал. Спрашивал, что "интересного" я знаю, где наша артиллерия, где наши танчики, где штаб... Лупил... Ежедневно, даже по нескольку раз в день агитировали: "Кто служить в русскую армию? Потому что всех расстреляем". Отвечали:" Нет, мы пленные, навоевались". Были и расстрелы. ССОшников наших, бывало, заведут к нам в камеру – попрощаться. Через час приходят: "Ну все, попрощался? Идем обнулять". "Обнулять" - это, по-ихнему, расстреливать", - рассказал воин.

Выжить в плену Александру помогла поддержка побратима, который был в плену вместе с ним. Освободили бойца 14 декабря 2022 года вместе еще с 63 пленниками – по обмену. Первый телефонный звонок он сделал маме.

Зверства оккупантов

Российские оккупанты - военные преступники, которые регулярно подтверждают этот статус. Все чаще захватчики хвастаются зверскими преступлениями против украинских пленных. В апреле в сети начало шириться видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

В СБУ заявили, что "найдут российских нелюдей", которые пытали и отрезали голову украинскому военному. Правоохранители открыли уголовное производство.

В марте Украину шокировал расстрел украинского военного, которого убили после слов " Слава Украине!". Выяснилось, что от рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Летом прошлого года в Сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом.

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