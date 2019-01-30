National Interest: Ядерный арсенал Китая не оправдывает выход США из ракетной сделки с Россией

Американской армии хватает возможностей и оружия, чтобы подавить китайские вызовы без необходимости выходить из соглашения, которое запрещает Кремлю грозить Европе.

Администрация Дональда Трампа очень вероятно разорвет Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, который США подписали с СССР в 1987 году.

Намерение заставило нервничать как Москву, так и столицы американских союзников в Европе. Но больше всего удивляет протест Китая, пишет National Interest. Пекин не подписант соглашения. Китайские чиновники и кое-кто в американской администрации уверены, что договор с Кремлем ограничивает возможности США, но не создает никаких препятствий для КНР в разработке ракет малой и средней дальности.

Эксперты же говорят, что это не правильная трактовка документа. Президент Рональд Рейган и лидер СССР Михаил Горбачев поставили на нем свои подписи после шести лет напряженных переговоров. Обе страны обязались уничтожить ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, радиус действия которых составляет от 500 до 5 тысяч километров. На протяжении Холодной войны американские и советские военные развернули сотни таких ядерных ракет в Европе. Имплементация двусторонних договоренностей, а также другие факторы помогли сделать шаг в направлении уменьшения размеров ядерных арсеналов США и СССР.

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В 2014 году Вашингтон обвинил Москву в нарушении договоренностей, поскольку она испытывала новые крылатые ракеты наземного базирования. Кремль же все отрицает и настаивает, что его новое оружие не нарушает ограничения, установленные договором. Наконец, в декабре 2018 года Госсекретарь Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к выполнению обязательств. Но кроме российских нарушений, в администрации Трампа также отметили, что США должны выйти из ядерного договора из-за Китая. Потому что Пекин может свободно разворачивать запрещенные 32 года назад ракеты.

«Некоторые чиновники и эксперты утверждают, что США должны выйти из двустороннего соглашения, которое не позволяет России угрожать Западной Европе, чтобы дать возможность Вашингтону угрожать Китаю. Это очень сомнительные аргументы. Ядерный арсенал США в 10 раз больше, чем китайский. И китайские военные стратеги признают американское преимущество даже в обычных вооружениях», - сказал эксперт Union of Concerned Scientists Грегори Кулаки.

На самом деле у Китая достаточно много ракет. С 1990-х годов Пекин построил один из самых больших и разнообразных арсеналов в мире. Всего в его распоряжении около 2 тысяч баллистических и крылатых ракет, 95% из которых нарушали бы договор от 1987 года, если бы китайская сторона тоже поставила на нем свою подпись.

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Но лишь небольшая часть этого арсенала формирует ограниченные силы ядерного сдерживания. Эксперты Nuclear Information Project совместно с Федерацией американских ученых подсчитали, что у Китая есть приблизительно 120 ракет наземного базирования, которые способны нести ядерные боеголовки. Их в китайской армии 186. И если бы Пекин подписал договор 32 года назад, это все равно никак не повлияло бы на его ядерные силы.

Более того, армия США уже нарастила новые силы, способные разобраться с китайским арсеналом ракет. Собственно, новые ракеты Tomahawk, которые можно запускать с моря, а также ракеты JASSM-ER, которые устанавливают на самолеты, которые не подпадают под требования ядерного договора с Кремлем.

«Не существует никакой военной потребности, которую бы мы не могли удовлетворить через договор о ликвидации ракет малой и средней дальности», - сказал генерал ВВС США Пол Селва.

Другими словами, старая ядерная сделка никак не мешает американским военным разобраться с китайской армией. И его расторжение никак не поможет Пентагону сократить угрозу со стороны Пекина.