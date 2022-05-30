Для Путина война с Украиной является только началом, предупредил эксперт.

День широкомасштабного вторжение России в Украину стал началом третьей мировой войны, и противостояние может завершиться через две недели после того, как в него вступит НАТО.

Для президента РФ Владимира Путина война в Украине является только началом, поскольку он хочет выйти к территории Приднестровья и начать такие же боевые действия в Молдове, рассказал российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в интервью главреду интернет-издание "Гордон" Олеси Бацман.

"Все надеются, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины и не превратится в третью мировую войну. Я считаю, что это невозможно. Я считаю, что третья мировая война началась 24 февраля. Что 24 февраля - это 1 сентября 1939 года (начало Второй мировой войны - Ред.)", - заявил эксперт.

По его мнению, к пониманию того, что третья мировая уже началась, должны прийти, в частности, в НАТО.

"...мне кажется, что понимание этого является абсолютно неизбежным, потому что Путин не оставляет им другого выхода. Потому что Украина - это только начало для него. Потому что он пытается выйти в Приднестровье и разжечь аналогичную войну в Молдове. Потому что он уже захватил Беларусь, уже вывел ее из безъядерного статуса", - отметил собеседник.

Фельштинский считает, что война с Россией может быстро завершиться, если в нее в полную силу вступит Альянс.

"...Если НАТО вступит в эту войну на территории Украины, не дожидаясь термоядерного варианта войны, она будет закончена через две недели. Но для этого нужно, чтобы НАТО вошел в эту войну в полную свою силу, вот с этого дня... можно отсчитывать две недели", - спрогнозировал доктор наук.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром вторглась на украинскую территорию. Российские войска сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилище мирных жителей. По данным ООН, из-за действий агрессора в нашей стране уже задокументирована гибель более 3 380 человек.

Ряд стран мира, в том числе США и государства-члены Евросоюза, решили помогать Украины - ввели против России новые санкции и предоставляли Киеву оружие.

Юрий Фельштинский прогнозировал, что в войну Украины с РФ вступит НАТО, поскольку Владимир Путин не оставит Альянсу другого выхода.

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