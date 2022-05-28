Фельштинский также прогнозирует агрессию РФ в Молдове.

НАТО будет вынуждено вступить в войну против России - диктатор Путин не оставляет Альянсу другого выхода своими агрессивными действиями.

Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в интервью Алесе Бацман.

"Я вижу достаточно стремительное развитие событий, которое обязано привести к вхождению НАТО в эту войну как НАТО, не как просто отдельно взятые государства, которые помогают Украине оружием, там, деньгами", - сказал он.

По его словам, будущее решение НАТО о вступление в войну будет продиктовано именно действиями Путина.

"Не потому, что НАТО мечтает в эту войну войти, нет. НАТО мечтает, чтобы эта война ни в коем случае не расширялась за пределы Украины", - объяснил историк.

Он также прогнозирует, что Путин может начать войну против Молдовы до завершения агрессии в Украине.

"Я думаю, что Путин начнет боевые действия против Молдовы еще до того, как он закончит - с его точки зрения - "военную операцию" в Украине, потому что он там никогда не закончит у вас. Он не может захватить Украину, у него нет на это сил", - сказал он.

"Это как бы он будет делать с упорством и жестокостью, но сил победить Украину у него нет, но силы начать войну в Молдове у него достаточно, там уже, собственно, его войска в Приднестровье стоят и там русское население, давно паспорта выдаются, чтобы спровоцировать потом военный конфликт. А после этого Путин предъявит ультиматум о выходе восточноевропейских государств, вошедших в НАТО после 1991 года, из НАТО", - считает Фельштинский.

Ранее президент США и руководство НАТО неоднократно заявляли, что Альянс не намерен участвовать в войне против России и отправлять свои войска в Украину.