Сейчас 23% укрытий вообще не готовы принимать людей.

В Украине сейчас пригодны для использования лишь 77% всех бомбоубежищ. Этого достаточно, чтобы вместить только 43% населения страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона. Он назвал ситуацию неутешительной.

"Только 77%, а в цифровом эквиваленте это 47 тысяч объектов укрытия, которые готовы к принятию граждан и выполнению своих функций. 23% соответственно абсолютно не готовы к этому", - отметил глава МВД.

Видео дня

По словам Клименко, комиссия по проверке бомбоубежищ проводила работу с 1 по 10 июня. Нацполиция, ГСЧС и МВД подготовили реестр всех укрытий вместе с фото, видео, а также с указанием ответственных лиц.

Министр добавил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны внесли предложения разработать изменения в Уголовный кодекс по усилению ответственности за ненадлежащее содержание объектов укрытия, а также в Кодекс об административных правонарушениях по увеличению штрафов.

Бомбоубежища в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, после трагедии 1 июня, когда в Деснянском районе Киева погибли три человека, которые во время ракетного удара не смогли скрыться из-за закрытой двери укрытия, по поручению президента в Украине начали проводить проверку состояния всех укрытий.

В первые дни по всей Украине проверили около 4,8 тыс. укрытий и обнаружили, что почти 900 из них оказались непригодными, а более 250 - закрытыми.

В столице ситуация катастрофическая - половина из проверенных специальной комиссией укрытий Киева не рабочие - не готовы к использованию или их не смогли открыть.

Вас также могут заинтересовать новости: