Более половины всех боестолкновений за сутки пришлось на это направление.

Оккупанты на фронте продолжают попытки прорвать оборону украинских войск, и за минувшие сутки основные усилия сосредоточили на одном направлении. Как говорится в вечерней сводке Генштаба, в течение суток зафиксировано 64 боевых столкновения, из них на Новопавловское направление пришлось более половины.

Так, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Роздоловка, Веселое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области. А на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

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"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск", - сообщают в Генштабе.

На Ореховском направлении враг 3 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Война в Украине - что происходит на фронте

Как заявляет военный эксперт Андрей Крамаров, наступательный потенциал Российской Федерации на некоторых участках фронта в Украине исчерпан - это касается ключевых направлений, например, Авдеевского, Бахмутского, где ВСУ начали строить оборонительные укрепления.

По его словам, до инаугурации Путина, которая должна состояться 7 мая, возможен заход в какие-то серые зоны, в небольшие поселки, но это не будут большие штурмы, потому что России надо восстановиться и накопить ресурс.

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