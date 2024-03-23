Андрей Крамаров отметил, что возможен заход в какие-то серые зоны, в небольшие поселки.

Наступательный потенциал Российской Федерации на некоторых участках фронта в Украине исчерпан. Бойцы ВСУ строят оборонительные укрепления.

"Наступательный потенциал врага, который он использовал с начала октября 2023 года до начала марта 2024 года, также исчерпывается. Он иссяк на ключевых направлениях, например, на Авдеевском, на Бахмутском, и мы начали строить оборонительные укрепления", - заявил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью "Обозревателю".

По его словам, до инаугурации Путина, которая должна состояться 7 мая, возможен заход в какие-то серые зоны, в небольшие поселки, но это не будут крупные штурмы, потому что России надо восстановиться и накопить ресурс. При этом он напомнил, что на геополитической арене также идет активная борьба.

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"Россия не зря пытается всеми правдами и неправдами влезть - по-другому не скажешь - в тот саммит мира по Украине (глобальный саммит мира в Швейцарии - УНИАН). Именно поэтому они очень активно пытаются использовать лобби со стороны Китая. Якобы представителем России на этом саммите должен быть Китай, а для нас эту роль на себя хочет взять Франция. Во Францию в ближайшее время должен посетить представитель КНР. Как я понимаю, основной темой переговоров будет организация мирного процесса в Украине", - подытожил эксперт

Ситуация на фронте - по состоянию на 23 марта

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки, 22 марта, на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Кроме того, авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Также потери живой силы российской оккупационной армии уже составили 435 760 человек и тысячи единиц различной техники.

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