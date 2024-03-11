На Запорожском направлении россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой рассказал, где на Новопавловском направлении "горячо", и где хотят наступать российские оккупанты. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Новопавловском направлении Донецкой области.

"С начала сегодняшних суток враг начал проводить несколько более активные, чем всегда, действия именно на направлении населенного пункта Новомихайловка... А также на так называемом Времеевском выступлении - это села Урожайное и Старомайорское. Это еще один выступ, на котором территории были деоккупированы в ходе украинской наступательной операции летом прошлого года. Там противник подтянул некоторые резервы", - отметил Лиховой.

Он добавил, что на Новопавловское направление с другого направления прибыл новый танковый полк. "Противник хочет таки наступать и усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, в районе города Красногоровка - в том районе", - сказал спикер.

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По словам Лихового, в течение сегодняшнего дня потерь позиций допущено не было, успеха враг не имел.

Говоря о ситуации в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" накануне, спикер рассказал, что на Новопавловском направлении было зафиксировано 25 попыток штурмовых действий, на Авдеевском - 17, а на Ореховском - три.

"То есть наиболее горячими остаются, как и раньше, Новопавловское и Авдеевское направления. При этом, линия боевого соприкосновения является динамичной. Некоторые позиции меняют своего "владельца". Потому что за вчера одна позиция была потеряна, но две позиции были восстановлены. То есть шаг назад, два шага вперед - это по некоторым отрезкам в Донецкой области", - отметил Лиховой.

Кроме того, говоря о Запорожском направлении, в частности Ореховском отрезке фронта, он отметил, что "россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом".

"Если посчитать эту статистику за всю предыдущую неделю... Было зафиксировано около 60 сбросов гранат с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия. Преимущественно, это хлорпикрин или что-то подобное", - рассказал спикер.

Лиховой добавил, что только за 10 марта было девять таких сбросов, почти все - на Запорожском направлении.

"Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом, обычной артиллерией, авиацией, FPV-дронами, - они прибегают уже к какому-то "оружию последней надежды" - это химические вещества, ядовитые вещества, - когда они хотят просто таким образом "выкурить" наших военных из окопов", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее сегодня, 11 марта, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр Донецкой области, но за последние две недели успеха так и не имеют.

Он также отметил, что противник использует химическое оружие уже более года. "Основная их задача - это использование газов, которые являются ползучими, то есть тяжелее воздуха. Они спускаются на дно окопов, укрытий. Для чего противник применяет - для того, чтобы наши пехотные подразделения выкурить из укрытий", - пояснил Федоренко и добавил, что Силы обороны Украины для противодействия этому используют индивидуальные средства защиты и другие приспособления.

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