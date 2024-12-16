Дональд Трамп заявил, что президент Украины должен быть готов к тому, чтобы заключить перемирие.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны России против Украины. По словам Трампа, он получил сигнал от главы украинского государства, что он "хочет мира". Поэтому американский политик намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

А также Трамп подчеркнул, что считает "глупым и ошибочным" решение администрации президента США Джо Байдена в разрешении Украине ударов по территории России западными ракетами.

Во время пресс-конференции Трамп также сказал, что на временно оккупированной территории Украины нет ни одного здания и люди туда не вернутся.

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"Людям некуда вернуться. Там нет ничего, только руины", - заявил он.

Это было ответом на вопрос — "должна ли Украина уступить России часть территории". По словам избранного президента США, на восстановление украинских городов, которые пострадали в результате войны, может уйти до 100 лет.

Трамп также на пресс-конференции признался, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию в январе:

"Но если он хочет приехать, я бы хотел, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас".

Что известно об инициативах Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп не сможет договориться о мирном соглашении в Украине, по словам бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он считает, что быстрых переговоров не произойдет из-за того, что между Украиной и Россией существуют "фундаментальные разногласия"

А вот Андрей Ермак подчеркнул, что Трамп хочет закончить полномасштабную войну "справедливым миром". "Для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии", - сказал глава ОП.

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