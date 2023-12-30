29 декабря Россия убила по меньшей мере 31 украинца ударом баллистических ракет, об этом вспомнили в ООН.

Россия - это сплошной поток лжи и дезинформации, ее действия - единственная причина горя и трагедий, единственная причина войны в Украине.

Об этом заявила британский посол Барбара Вудворд в ответ на заявления представителя РФ в ООН Василия Небензи, цитирует Reuters. Последний говорил, что жертвы ракетного удара на "руках" украинских сил ПВО, и что Россия атаковала только критические объекты.

"Поток лжи и дезинформации", - сказал Вудворд о его словах.

В то же время помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари после заседания Совбеза ООН констатировал, 2023 год для украинцев заканчивается "трагически".

"Трагично, что 2023 год заканчивается так же как и начался - разрушительным насилием против народа Украины", - заявил он.

Россия второй год подряд заставляет украинцев праздновать зимние праздники в бомбоубежищах, разбирая завалы, в поиске и в прощании с жертвами агрессии РФ, еще и на холоде, акцентировал он.

Большинство членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, осудили массированную атаку РФ на Украину.

"Вместо мира (президент России Владимир) Путин решил отметить этот праздничный сезон и встретить Новый год беспрецедентным количеством беспилотных и ракетных ударов по другому государству-члену ООН", - заявил представитель США Джон Келли.

Условно "безмолвным" на Совбезе был разве что заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан: он в очередной раз призвал к "политическому решению" войны в Украине и не осудил действия России.

Представитель Украины в ООН поставил на место Небензю

Во время обсуждения массированного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря украинский представитель Сергей Кислица "поставил на место" Василия Небензю из-за его оправданий в отношении атаки.

Кислица подчеркнул, что у Небензи "ампутирована совесть" и "отрезанное достоинство" - такому человеку нечего сказать на платформе ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: