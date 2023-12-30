Россия - это сплошной поток лжи и дезинформации, ее действия - единственная причина горя и трагедий, единственная причина войны в Украине.
Об этом заявила британский посол Барбара Вудворд в ответ на заявления представителя РФ в ООН Василия Небензи, цитирует Reuters. Последний говорил, что жертвы ракетного удара на "руках" украинских сил ПВО, и что Россия атаковала только критические объекты.
"Поток лжи и дезинформации", - сказал Вудворд о его словах.
В то же время помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари после заседания Совбеза ООН констатировал, 2023 год для украинцев заканчивается "трагически".
"Трагично, что 2023 год заканчивается так же как и начался - разрушительным насилием против народа Украины", - заявил он.
Россия второй год подряд заставляет украинцев праздновать зимние праздники в бомбоубежищах, разбирая завалы, в поиске и в прощании с жертвами агрессии РФ, еще и на холоде, акцентировал он.
Большинство членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, осудили массированную атаку РФ на Украину.
"Вместо мира (президент России Владимир) Путин решил отметить этот праздничный сезон и встретить Новый год беспрецедентным количеством беспилотных и ракетных ударов по другому государству-члену ООН", - заявил представитель США Джон Келли.
Условно "безмолвным" на Совбезе был разве что заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан: он в очередной раз призвал к "политическому решению" войны в Украине и не осудил действия России.
Представитель Украины в ООН поставил на место Небензю
Во время обсуждения массированного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря украинский представитель Сергей Кислица "поставил на место" Василия Небензю из-за его оправданий в отношении атаки.
Кислица подчеркнул, что у Небензи "ампутирована совесть" и "отрезанное достоинство" - такому человеку нечего сказать на платформе ООН.