Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обновил печальную статистику по жертвам РФ в городе Торецке. Сегодня оккупанты сбросили на него две авиабомбы.
Ранее было известно об одном погибшем, однако по состоянию на 17:46 количество жертв составило два человека, отметил Кириленко в Telegram. Относительно раненых количество неизменное - пострадали 8 украинцев.
"Ежедневно россияне целенаправленно бьют по гражданским в Донецкой области. Прошу всех, особенно жителей прифронтовых общин: не ставьте свою жизнь под риск! Эвакуируйтесь своевременно!",- подчеркнул глава ОВА.
Россияне ударили по Торецку фугасными бомбами
Напомним, что сегодня оккупанты в 11:30 ударили по Торецку фугасными бомбами классификации ФАБ250. Снаряды сбросили людям "на голову" с самолетов.
Известно, что одна из бомб попала в административное здание города, другая - повредила АЗС. Также есть значительные разрушения вокруг мест "прилетов".
Сейчас за это преступление Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование против армии РФ.