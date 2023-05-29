Сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы на город Торецк (Донецкая область), чем принесли много боли и страданий украинцам из-за потери близких.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко обновил печальную статистику по жертвам РФ в городе Торецке. Сегодня оккупанты сбросили на него две авиабомбы.

Ранее было известно об одном погибшем, однако по состоянию на 17:46 количество жертв составило два человека, отметил Кириленко в Telegram. Относительно раненых количество неизменное - пострадали 8 украинцев.

"Ежедневно россияне целенаправленно бьют по гражданским в Донецкой области. Прошу всех, особенно жителей прифронтовых общин: не ставьте свою жизнь под риск! Эвакуируйтесь своевременно!",- подчеркнул глава ОВА.

Россияне ударили по Торецку фугасными бомбами

Напомним, что сегодня оккупанты в 11:30 ударили по Торецку фугасными бомбами классификации ФАБ250. Снаряды сбросили людям "на голову" с самолетов.

Известно, что одна из бомб попала в административное здание города, другая - повредила АЗС. Также есть значительные разрушения вокруг мест "прилетов".

Сейчас за это преступление Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование против армии РФ.

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