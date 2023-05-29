Одна российская авиабомба упала на административное здание города, другая попала по местной АЗС.

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на город Торецк Донецкой области. Предположительно, россияне обстреляли город с помощью бомб ФАБ-250.

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, российская армия в очередной раз обстреляла Торецк 29 мая около 11:30.

"Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме того, по предварительным данным, получили ранения различной степени тяжести 8 гражданских", - говорится в сообщении.

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Еще одна российская авиабомба упала на административное здание в городе. В результате пострадал местный житель.

"Также повреждены помещения банка, учебного заведения и автомобильный транспорт. Сейчас на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв еще устанавливается", - добавили прокуроры.

Отмечается, что Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая российские оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине комбинированными средствами. По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе "Shahed-136/131. Сообщалось, что более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили над Киевом.

После 11 утра этого же дня россияне нанесли очередной ракетный удар. Враг выпустил по Украине до 10-ти ракет "Искандер" двух типов. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Россия атаковала Киевскую область 11 ракетами типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Все вражеские ракеты сбили украинские воины.

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