Вследствие российского удара по Синельниковскому району Днепропетровской области погиб один человек, еще девять – получили ранения.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, враг ударил по Покровской громаде.
"Есть погибший. Также пострадали девять человек. Среди них - 11-летний ребенок", - уточнил он.
По словам главы ОВА, ударом разрушен частный дом – там возник пожар, который спасатели уже потушили.
"Информация уточняется", - добавил Лысак.
Очередная ракетная атака по Украине
Сегодня, 29 мая, после 11:00 российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку по территории Украины.
В частности, серия взрывов прогремела в Киеве. В нескольких районах города зафиксированы падения обломков сбитых российских ракет. Сейчас известно об одном пострадавшем в Подольском районе столицы.