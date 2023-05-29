В результате вражеского удара ранены девять человек, среди которых - 11-летний ребенок.

Вследствие российского удара по Синельниковскому району Днепропетровской области погиб один человек, еще девять – получили ранения.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, враг ударил по Покровской громаде.

"Есть погибший. Также пострадали девять человек. Среди них - 11-летний ребенок", - уточнил он.

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По словам главы ОВА, ударом разрушен частный дом – там возник пожар, который спасатели уже потушили.

"Информация уточняется", - добавил Лысак.

Очередная ракетная атака по Украине

Сегодня, 29 мая, после 11:00 российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку по территории Украины.

В частности, серия взрывов прогремела в Киеве. В нескольких районах города зафиксированы падения обломков сбитых российских ракет. Сейчас известно об одном пострадавшем в Подольском районе столицы.

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