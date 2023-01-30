Разборка завалов после "прилета" до сих пор продолжается.

Россия в ночь на 30 января 2023-го года нанесла ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Харькове. Одна жительница погибла, ее муж чудом выжил, но его психологическое состояние очень тяжелое.

Как говорится в сюжете ТСН, женщину привалило сразу несколькими перекрытиями. Поэтому погибшую спасатели пытались достать с ночи. И работы продвигались очень медленно, ведь все могло обрушиться на самих ГСЧСников.

В результате "прилета" жилье потеряли 15 человек. Их эвакуировали и предоставили временное пристанище в общежитиях.

Видео дня

Взрывная волна была очень мощной, рассказывают очевидцы. "Просто все в квартиру внесло: мусор, грязь. Как взрыв, огонь напротив был. Хорошо, в доме толстые стены", — говорят жильцы соседнего дома.

Удар России по Харькову 29 января

29 января поздно вечером российские оккупанты обстреляли Харьков и область. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, произошел пожар.

По данным главы Харьковской ОВА Синегубова, удар был нанесен ракетой из системы С-300. Из-за вражеских обстрелов в Харькове один человек погиб, еще трое получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: