Подразделения ГСЧС определяют аварийность дома, сообщил глава ОВА.

Из-за попадания российской ракеты в жилой дом в центре Харькова поздним вечером 29 января полностью разрушен четвертый этаж и частично третий этаж здания.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона, поврежденный дом в Харькове могут снести.

"В настоящее время подразделения ГСЧС определяют аварийность этого дома. Частично он, наверное, будет снесен, поскольку основная сейчас задача - это устранить там аварийность. Есть риск того, что какая-то стена может самостоятельно обрушиться и разрушиться", - пояснил он.

Синегубов также отметил, что спасатели обследуют близлежащие жилые дома, поскольку российская ракета попала в историческую застройку Харькова и от взрывной волны могли пострадать крыши и других домов.

"Что касается этого здания, то сейчас проживать там нельзя. Это однозначно. В ближайшее время будет проведена экспертиза относительно нарушения несущих конструкций этого здания", - добавил глава ОВА.

Позже городские власти примут решение о восстановлении или снесении этого жилого дома. В случае необходимости жителям могут предоставить временное место жительства в Харьковской области.

Ракетный удар по жилому дому в Харькове 29 января - что сообщалось

Напомним, поздно вечером 29 января российские оккупанты обстреляли Харьков и Харьковскую область. При этом одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе Харькова, произошел пожар.

По предварительной информации, удар был нанесен ракетой С-300, один человек погиб, четверо получили ранения.