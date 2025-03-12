Сейчас большинство города разрушено, рассказал Евгений Алхимов.

В Торецке продолжаются уличные бои, Силы обороны наносят артиллерийское и дроновое поражение оккупантам. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Евгений Алхимов, пресс-офицер 28-й бригады.

"Мы наносим артиллерийское поражение. Дронами тоже помогаем смежным подразделениям. Там у них произошла несвоевременная замена подразделений. И это дало возможность нашим смежным подразделениям осуществить некоторые действия и подвинуть врага оттуда", - сказал Алхимов.

Он добавил, что в городе еще остались некоторые многоэтажки. Но большинство городской застройки уже уничтожено.

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"На самом деле там город выглядит хуже, чем после ядерного удара. Поэтому подвалы. В основном в подвалах враг пытается накапливаться. Наши войска также укрываются в подвалах. Ведь сейчас такая концентрация дронов, что невозможно днем и ночью выйти куда-то. Боевые действия тяжелые в таких условиях, все разрушено. Шахты служат пунктами накопления, но там сильно не повоюешь", - добавил Алхимов.

Боец отметил, что враг не прекращает попыток захватить город. В частности, он применяет для штурмов как малые пехотные группы, так и бронированную технику.

"Но в основном вся война ведется сейчас дронами. Пытаются наносить удары по нашей логистике. Бывает штурмовая авиация, три недели назад удалось сбить Су-25, они на очень низких высотах летают и открывают огонь неуправляемыми ракетами", - отметил Алхимов.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне журналисты Forbes сообщили, что часть украинских бригад вышла с территории Курской области. Отмечается, что Украина эвакуировала в том числе и наиболее боеспособные подразделения.

Между тем боец НГУ Николай Коваль накануне заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Отмечается, что оккупанты все еще пытаются штурмовать малыми группами, но эффекта массовых штурмов уже нет.

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