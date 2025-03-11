Ситуация на Покровском направлении стабилизировалась, - военный

Ситуация на Покровском направлении стабилизировалась. Количество вражеских штурмов уменьшилось, но россияне не прекращают попытки продвинуться, заявил начальник пресс-службы бригады "Червона калина" НГУ Николай Коваль в эфире канала "Киев24".
"Ситуация стабилизировалась на Покровском направлении. Если взять прошлый год и активную фазу наступления на Покровское направление, то враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек. Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые, то есть, максимально использовали живую силу. Они понесли большие потери. Было очень трудно сдерживать такое нашествие живой силы", - отметил Коваль.
По его словам, оккупанты могут перебрасывать на направление по несколько подразделений. Впрочем, это не как в прошлом году, когда враг штурмовал почти круглосуточно. Сегодня россияне движутся малыми группами по 2-3 человека, собираются в большую и пытаются штурмовать позиции ВСУ.
Россия готовится к новому наступлению - что сообщалось
Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению:
"Мы должны понимать, что враг сейчас закладывает основы следующего весенне-летнего наступления на территории нашей страны. Надеяться на то, что Путин готов уступить свои амбиции, пожалуй, не стоит. Абсолютно четкая артикуляция всех руководителей Кремля не оставляет никаких сомнений".