Ситуация на Покровском направлении стабилизировалась, - военный

Россияне все еще пытаются штурмовать малыми группами, но эффекта массовых штурмов уже нет.

Ситуация на Покровском направлении стабилизировалась. Количество вражеских штурмов уменьшилось, но россияне не прекращают попытки продвинуться, заявил начальник пресс-службы бригады "Червона калина" НГУ Николай Коваль в эфире канала "Киев24".

"Ситуация стабилизировалась на Покровском направлении. Если взять прошлый год и активную фазу наступления на Покровское направление, то враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек. Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые, то есть, максимально использовали живую силу. Они понесли большие потери. Было очень трудно сдерживать такое нашествие живой силы", - отметил Коваль.

По его словам, оккупанты могут перебрасывать на направление по несколько подразделений. Впрочем, это не как в прошлом году, когда враг штурмовал почти круглосуточно. Сегодня россияне движутся малыми группами по 2-3 человека, собираются в большую и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

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Россия готовится к новому наступлению - что сообщалось

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению:

"Мы должны понимать, что враг сейчас закладывает основы следующего весенне-летнего наступления на территории нашей страны. Надеяться на то, что Путин готов уступить свои амбиции, пожалуй, не стоит. Абсолютно четкая артикуляция всех руководителей Кремля не оставляет никаких сомнений".

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