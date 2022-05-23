Обстрелы и ракетные удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения, 88 из которых – местного значения.

В Украине официально зафиксировано уже более 350 разрушенных оккупантами объектов культурного наследия.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Имеем зафиксированных уже 353 эпизода против нашего культурного наследия. Больше всего разрушений претерпело культурное наследие Харьковской области. По области зафиксировано 94 эпизода, из них - 78 в городе Харькове и его окрестностях", - отметил он.

По информации Ткаченко, в Донецкой области задокументировано 72 преступления, из них 52 – в г. Мариуполе.

О 65 эпизодов известно в Киевской области, 37 – в Черниговской, 24 – в Луганской, 26 – в Сумской, 8 – в Запорожской, 6 – в Житомирской, по 5 – в г. Киеве и Херсонской области. Также 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской областях.

Министр подчеркнул, что обстрелы и ракетные удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения, 88 – местного значения.

Ткаченко напомнил, что только за прошедшие несколько дней оккупанты попали ракетой в недавно отреставрированный Дом культуры в Лозовой в Харьковской области, разрушили школу, которую помогло восстановить правительство Японии, разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области.

"Уже сейчас мы работаем с международными партнерами над планом восстановления нашего культурного наследия", - добавил министр.

Напомним, оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

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