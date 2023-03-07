Предварительно, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

По предварительным данным, украинского военнослужащего, видео с расстрелом которого распространилось накануне в соцсетях, зовут Тимофей Шадура.

"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут", - сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им.князя Константина Острожского.

Отмечается, что в настоящее время тело украинского военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение его личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

Видео дня

"Командование 30-й отдельной механизированной бригады и побратимы Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть за нашего Героя будет неотвратимой", - отметили в бригаде.

Россияне расстреляли украинского бойца за слова "Слава Украине" - детали

Как сообщал УНИАН, 6 марта в соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военного после того, как он произнес: "Слава Украине!".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал это видео, отметив, что "военные преступления культивируются на России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Он подчеркнул, что за каждое такое военное преступление будет расплата, и никто не сможет спрятаться от нее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам видео расстрела россиянами украинского военного.

Служба безопасности Украины открыла производство по факту расстрела оккупантами украинского военнопленного.