Один из них был уничтожен, по словам местных жителей, два остались целыми и достались ВСУ.

Территориальная оборона Баштанки в Николаевской области сумела отбить у российских оккупантов три зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Стоимость единицы военной техники оценивается до $20 млн. Как пишет в соцсети Facebook журналист Юрий Бутусов, мастерство сил обороны Украины в Баштанке спасло центр страны от резкого прорыва российских военных колонн.

"Репортаж из Баштанки – города украинской военной славы, места подвига, где будут стоять величественные памятники пилотам украинских штурмовиков и вертолетов, и бойцам ТРО, чье мастерство и жертвенность спасли центральную Украину от стремительного прорыва российских колонн", - отметил журналист.

По его словам, именно в Баштанке находится российский ЗРПК "Панцирь-С1", который был подбит украинскими защитниками во время разгрома колон войск РФ.

"Именно здесь под Баштанкой пока расположен знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить. Российские колонны были разгромлены в боях 27 февраля – 12 марта" - отметил Бутусов.

Он добавил, что еще два целых "Панциря", по словам местных жителей, остались целыми и достались ВСУ.

"Местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми", - отметил Бутусов.

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