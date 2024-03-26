С людьми проводят "профилактические беседы".

После масштабного теракта в Москве российские захватчики тщательно проверяют граждан Таджикистана на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Центр национального сопротивления, с начала полномасштабной войны они завозили в Украину рабочих из Центральной Азии, меняя демографический состав населения на этих территориях. Сейчас там проживает около 100 тысяч выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

"В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят "профилактические беседы", - говорится в сообщении.

Теракт в Москве: последние новости

Как известно, в начале марта Соединенные Штаты Америки предупредили, что в Москве могут устроить теракты. Путин назвал эти заявления "провокацией и шантажом".

Уже 22 марта вооруженные террористы открыли огонь по людям и подожгли подмосковный Crocus City Hall. Сообщалось о 139 погибших и более 180 пострадавших во время стрельбы и пожара.

Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ. На следующий день в России заявили, что задержали четырех подозреваемых, их арестовали. В сети публиковали кадры пыток.

Несмотря на то, что мир не верит в причастность Украины, Россия постоянно пытается связать это нападение с Киевом. Доказательств этого у них нет.

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