По словам Натальи Гуменюк, разрушение дамбы Каховского водохранилища не доставило таких хлопот, на которые рассчитывали россияне.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС не доставил ВСУ таких хлопот, на которые рассчитывали оккупанты - разрушения и последствия, вызванные этим терактом, вкладываются в глобальный план наступления украинской армии.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время выступления в Медиацентре Украина-Укринформ. По ее словам, такой неудачный итог теракта пугает россиян.

"Силам обороны это (подрыв Каховской ГЭС - ред.) не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты. Но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Однако они вкладываются в тот глобальный план продвижения Сил обороны, который так пугает оккупантов", - сказала Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, в рядах ВСУ продолжается результативная боевая работа по освобождению территорий Украины. Она идет по заранее сформированному плану: "Очень скоро будут результаты, которые всех порадуют", - подчеркнула она.

Также руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что намеки РФ на возможный подрыв Запорожской атомной станции - это очередной элемент в звене техногенных шантажей. Итоговая цель таких угроз - подстроить Украину и ее партнеров под свои замыслы и планы.

При этом Гуменюк подчеркивает, что ситуация с Каховской ГЭС показала, что это небезосновательные угрозы, и что Россия способна реализовать свой шантаж на практике. Здесь нужно, чтобы мировое сообщество как можно быстрее "включилось" и среагировало, считает Гуменюк.

В Минобороны уточнили текущую задачу оккупантов в Украине

Напомним, вечером 26 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас мотивация оккупантов на фронте несколько изменилась: они больше не стремятся захватить новые территории, а сосредоточены на том, чтобы удержать в рамках наступления ВСУ то, что уже "имеют".

Она подчеркнула, что враг стремится остановить нашу армию любой ценой, включая диверсии, информационное давление и "ядерную риторику".

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