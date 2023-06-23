Одесский регион дополнительно получил около 3 тысяч гектаров оросительных земель.

Одесская область будет обеспечивать Украину овощами и арбузами. Недостатка пищевых продуктов в стране не будет.

Директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова во время брифинга напомнила, что потенциальная площадь оросительных земель в Украине была почти самой большой в Европе – 226 тысяч гектаров, но из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС сейчас орошается лишь 40-42 тысячи гектаров.

В то же время, чиновница утверждает, что в этом году Одесская область обеспечит страну соответствующими продовольственными товарами. Это стало возможно благодаря реформе сращения и увеличению мелиоративных площадей. Кроме того, аграрии начали проявлять заинтересованность в изменении структуры посевов.

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"В прошлом году благодаря реформе мелиорации Одесская область дополнительная получила около 3 тысяч гектаров оросительных земель, и большинство этих земель уже выделено или будет выделено под посев и выращивание овощных культур. Вследствие трагедии на Каховской ГЭС будет не хватать не только овощей, но и арбузов, но Одесская область способна обеспечить себя, соседние регионы, и видимо, всю Украину этими культурами", – заявила Стоянова.

Она также добавила, что по прогнозам департамента, в Украине и области не будет недостатка пищевых продуктов и повышения цен даже из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

"Украина - это аграрная страна, и мы производим в 5-6 раз больше пищевой продукции, чем потребляем", – пояснила чиновник.

По ее словам, в Одесской области уже начался сбор урожая, общая площадь зерновых культур - 1 млн га.

Последствия теракта на Каховской ГЭС - что известно

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Сейчас она уничтожена, по мнению специалистов, восстановить ее невозможно.

По словам генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павел Коваля, из-за теракта Херсонщина потеряла 92% оросительных систем. По мнению специалистов, частичное восстановление сельхозземель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 млрд евро. Для восстановления сельскохозяйственных земель придется вложить 2-3 тысячи евро в гектар.

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