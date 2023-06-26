Оккупанты будут любой ценой пытаться не допустить контрнаступления ВСУ, или существенно его замедлить и усложнить.

Российские захватчики значительно сильнее мотивированы не возвращать захваченные земли на юге и востоке Украины, чем продолжать попытки оккупировать другие территории Украины.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram.

"Задача РФ сейчас - остановить наше наступление любой ценой. Подрывом дамб, заминированием полей, непрерывными обстрелами, диверсиями, информационным нагнетанием и даже "ядерной" риторикой", - отметила Маляр.

Она убеждена, что для российских оккупантов это максимальная задача. "Минимум - если не остановить, то существенно усложнить и затормозить наше продвижение и тем временем подготовить собственное контрнаступление", - добавила она.

"Мотивация" не потерять "оккупированные земли, будет проявлена значительно сильнее мотивации "захватить" наши земли. Потому что это их ментальная исконная травма", - подчеркнула Маляр.

Как уточнила чиновница, российские захватчики "психологически легче переносят неудачное наступление, чем потерю завоеванных земель". "Это деморализует и демотивирует их непоправимо", - подчеркнула она.

По ее словам, российские оккупанты "потом сами не соберут свое войско, потому что бойцы, как на Харьковщине, начнут массово отказываться выполнять приказы".

"Итак, мы должны понимать это. Нашим войскам сейчас, действительно, тяжело. Очень. Но они движутся вперед. Уверенно. Ведь мы ведем справедливую войну. И в этом наша сила", - подытожила Маляр.

ВСУ деоккупировали село Ровнополь

Как сообщал УНИАН, с начала июня ВСУ начали наступательные операции на фронте и уже освободили несколько населенных пунктов, в том числе село Ровнополь в Донецкой области.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что россияне готовились к контрнаступлению ВСУ, кое-где противник создал линии обороны, которые имеют три ряда. Он отметил, что американская сторона будет сосредотачиваться на том, чтобы украинцы в конце концов преуспели.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что основные силы наступательного резерва еще не были введены в бой.

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