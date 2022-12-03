Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какова на сегодня ситуация на фронте.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.
"В Донецкой области – Бахмут, Соледар - сейчас, как и раньше, наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, которые держат там оборону. Каждый, кто там заслуживает высочайшую признательность", - заявил глава государства.
Также он поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов.
"Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница - укрепляем весь периметр. Черноморская акватория - работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", - рассказал Зеленский.
Война в Украине: ситуация на Донбассе
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в окрестностях Бахмута в Донецкой области пограничники ликвидировали самолет СУ-34 российских оккупантов.
Разведка Великобритании считает, что причиной ожесточенных боев за Бахмут в течение четырех месяцев была политическая задача. Там подчеркивают, что эта кампания россиян была непропорциональной возможной выгоде.
В Восточной группировке войск Бахмут называют эпицентром главной битвы за Украину, а в американском Институте изучения войны считают, что россияне не смогут окружить его.