По его словам, в Донецкой области – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему наиболее горячо.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какова на сегодня ситуация на фронте.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"В Донецкой области – Бахмут, Соледар - сейчас, как и раньше, наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Нашим героям, которые держат там оборону. Каждый, кто там заслуживает высочайшую признательность", - заявил глава государства.

Также он поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов.

"Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница - укрепляем весь периметр. Черноморская акватория - работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", - рассказал Зеленский.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в окрестностях Бахмута в Донецкой области пограничники ликвидировали самолет СУ-34 российских оккупантов.

Разведка Великобритании считает, что причиной ожесточенных боев за Бахмут в течение четырех месяцев была политическая задача. Там подчеркивают, что эта кампания россиян была непропорциональной возможной выгоде.

В Восточной группировке войск Бахмут называют эпицентром главной битвы за Украину, а в американском Институте изучения войны считают, что россияне не смогут окружить его.

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