Украина перебросила свежие силы на Бахмутское и Авдеевское направления.

Донецкий фронт стабилизирован, продолжается перемалывание российских войск вдоль всей линии фронта, особенно под Бахмутом и Авдеевкой.

Как рассказал в беседе Юлии Латыниной военный эксперт Роман Свитан, в район Павловки подошли свежие силы ВСУ и "потушили все силы оккупантов".

"Было движение россиян. Где-то недели полторы они выходили с правого на левый берег под якобы "эвакуацией" мирного населения и тут же заходили на Донбасс, увеличили раза в два вал огневого поражения… От Павловки на запад Угледара и в районе Северска – Лисичанска. Естественно, Бахмут, Марьинка… То есть, все горячие точки запылали вновь, пока не подошли наши части, которые так же переправились с правого на левый берег. Это наши свежие части с Херсонского направления. Это тот потенциал, который не был использован для уничтожения россиян на левом берегу", - рассказал он.

Свитан резюмировал, что в настоящее время ситуация на донецком фронте стабилизирована.

"Количество войск примерно в огневом паритете сейчас (одинаковое – ред.). Павловка под плотным огнем украинской артиллерии из Угледара. Район Бахмута – так же остановлено продвижение россиян. Русские успели продвинуться в район Курдюмовки (юг – юго-запад Бахмута). Они как раз шли от Горловки", - объяснил эксперт.

Свитан считает "оптимальным вариантом" уничтожение врага в обороне.

"Мы сейчас находимся в очень хорошем положении: все наши линии обороны находятся по границам городов, которые сами по себе являются хорошими укрепрайонами. Они наступают с поля. Их видно очень далеко, потому россияне попадают сразу под огонь", - рассказал Свитан.

Война – новости: ситуация под Бахмутом

В течение последних суток россияне продвинулись к югу от Бахмута, но, как констатируют в Институте изучения войны, окружить город и взять "в котел" ВСУ они не смогут.

Заявление о якобы взятии ряда населенных пунктов вблизи Бахмута не соответствуют действительности, отмечают эксперты.

В среднем, враг на этом направлении наносит до 200 ударов по ВСУ, совершая десятки штурмов на укрепрайоны украинцев.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, русские хотят повторить с Бахмутом "сценарий Северодонецка", по принципу выжженой земли – когда город был фактически уничтожен артиллерией оккупантов.

В ВСУ согласны, что Бахмут является эпицентром главной битвы за Украину.

Именно на Бахмутское и Авдеевское направления российское командование перебросило потасканные под Херсоном силы ВС РФ. Бессмысленные штурмы украинских позиций Россия "доверяет" мобилизованным "вагнеровцам".

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