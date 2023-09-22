Чтобы уничтожать украинцев, враг значительно активизировал авиацию.

На юге Украины российские захватчики активизировали удары по населенным пунктам Правобережья Херсонщины, в частности - по Бериславскому и Херсонскому районам.

При этом, российская армия стала чаще использовать авиацию. Об этом во время брифинга рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"За минувшие боевые сутки они сбросили 14 управляемых авиационных бомб, что эквивалентно 500 кг взрывчатки... Это говорит о том, что враг использует тактику выжженной земли, пытаясь, таким образом, остановить силы обороны. То есть, не имея понимания, откуда ожидать продвижения ВСУ, они пытаются уничтожать все, в частности, атакуя гражданскую, сельскохозяйственную, социальную и промышленную инфраструктуру", - рассказала Гуменюк.

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Она добавила, что враг пытается уничтожать все, что может быть уничтожено такими мощными бомбами, в том числе и частные дома, которых за минувшие сутки разрушены на Херсонщине два десятка именно во время таких авиационных ударов.

"Кроме того, усиленный режим артиллерийских обстрелов на Херсонщине привел к тому, что за вчерашние сутки семь человек погибли и 12 ранены. Это говорит о том, что активизируется террористическая вражеская компонентная с акцентом на гражданское население. Делается это для того, чтобы вносить внутренний разлад и имитировать неспособность Сил обороны защитить гражданское население", - подчеркнула военная.

Ужасные удары по Херсонщине

Как сообщал УНИАН, в последнее время российские оккупанты значительно усилили обстрелы Правобережья Херсонщины. Среди гражданского населения много раненых и убитых гражданских.

В частности, только за минувшие сутки из-за ужасных обстрелов погибли 7 гражданских, еще 12 ранены. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за указанное время российская армия нанесла более 80 ударов, выпустив по правобережью 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. Среди пострадавших люди всех возрастов, которые под удары российской армии попадали, обычно, в собственных домах.

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