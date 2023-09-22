Предположительно, слухи распространяют намеренно, чтобы усилить боевой дух оккупантов.

Украинские военные опровергают информацию, которая обнародована некоторыми ресурсами, о прибытии на левобережье Херсонщины подразделений ЧВК "Вагнер".

Соответствующее заявление сделала на брифинге начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"По состоянию на сейчас, прибытие вагнеровских подразделений мы не фиксируем", - сказала она.

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Гуменюк предположила, что в условиях гибридной войны оккупанты пытаются способом распространения такой информации поднять боевой дух своих военных. По ее данным, оккупационные войска на определенном направлении нуждаются в дополнительных резервах, но на самом деле ВСУ там уже неделю фиксируют прибытие представителей Росгвардии и "кадыровцев", прибывших для сдерживания дезертирских настроений в рядах оккупантов.

Она уточнила, что из-за боевых действий украинских защитников на Запорожском и на Херсонском направлениях, жертвами которых становятся захватчики, в рядах противника фиксируется "усиленное движение дезертирства".

"Поэтому местные подразделения, которые более менее сориентировались по Херсонщине, выискивают способы, как перейти в облик гражданских. То есть, переодеваются в гражданское и пытаются затеряться среди населения. Пытаются сесть в так называемые эвакуационные автобусы, чтобы выехать с этой территории", - рассказала Гуменюк.

Судьба "вагнеровцев" после мятежа

Напомним, сегодня некоторые ресурсы, в частности, со ссылкой на определенные источники, распространили информацию о прибытии подразделений ЧВК "Вагнер" на Херсонщину, чтобы воевать против ВСУ.

18 сентября СМИ сообщали, что более четырехсот наемников ЧВК покинули Африку. Также были сообщения о сложностях, с которыми боевики "Вагнера" якобы сталкиваются в Сирии и тому подобное.

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