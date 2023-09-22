По гражданскому населению враг бил из артиллерии, сбрасывал авиационные бомбы.

За минувшие сутки из-за ужасных обстрелов на Херсонщине погибло и пострадало много местных жителей.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. Лишь по одному Херсону враг выпустил 28 снарядов.

"Российская армия попала в жилые кварталы населенных пунктов области. Из - за российской агрессии 7 человек погибли, еще 12 - получили ранения", - подчеркнул Прокудин.

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В частности, оккупанты ударили из артиллерии по населенному пункту Зеленовка, где попали в жилое здание. Из-за обстрела дом разрушился: спасатели из-под завалов достали 63-летнюю женщину, которая получила травмы несовместимые с жизнью.

Также армия РФ сбросила четыре управляемых авиабомбы на населенный пункт Львов. В результате удара тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Медики, приехавшие на помощь, лишь констатировали ее смерть.

"Также под огнем была Тягинка. По селу выпущены две управляемые авиабомбы. Обстреляны Одрадокаменка и Николаевка. Здесь, к счастью, обошлось без жертв. Также россияне обстреляли Белозерку – по предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое - ранены", - рассказал Прокудин.

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, Херсонская городская территориальная община за минувшие сутки была обстреляна 19 раз, враг использовал для этого 88 снарядов.

"Поражения зафиксированы в Херсоне, Зеленовке, Садовом, Антоновке, Камышанах и Надднепрянском. В результате российских вражеских обстрелов Херсонской ГТГ за минувшие сутки четыре человека, к сожалению, погибли, еще шесть - получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - уточнил чиновник.

Жестокие обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, вчера враг в течение многих часов крыл огнем Херсонщину. Сообщалось, что с начала суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек, из которых пятеро погибли, а десять - травмированы.

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