Для таких атак Су-27 действуют на малой высоте, используя местность для маскировки от радаров.

Украинские Су-27, оснащенные американскими планирующими бомбами GBU-39, проводят точечные удары по стратегически важным объектам, таким как понтонные мосты и командные пункты на территории России.

На редком видео зафиксирован момент, когда Су-27 выпускает четыре такие бомбы из одного пилона под крылом, используя тактику низкого полета с резким набором высоты перед сбросом, что помогает избегать вражеских средств ПВО, пишет Forbes.

GBU-39 с GPS-наведением способна планировать на расстояние более 95 км благодаря своим выдвижным крыльям, что позволяет сохранить истребитель на безопасном расстоянии от зоны поражения. Однако для таких атак Су-27 действуют на малой высоте, используя местность для маскировки от радаров, а затем поднимаются перед сбросом бомб, чтобы придать им дополнительную дальность.

Эта методика позволяет украинским ВВС избегать потерь в воздухе, даже несмотря на то, что российская армия достигла определенных успехов в ударах по самолетам на земле. В частности, мишенью последней атаки стал один из понтонных мостов через реку Сейм в Курской области, построенный для укрепления российских оборонительных позиций.

Украинские ВВС, имея значительно меньше ресурсов, чем российские, используют планирующие бомбы в ограниченном количестве - примерно 10-12 в день, по сравнению со 100 российскими. Поэтому украинские удары сосредоточены на дорогостоящих целях, таких как стратегические мосты, командные пункты и укрепления. Зато российская авиация часто использует бомбы для обстрелов окопов и прифронтовых городов.

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Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16 от Дании уже в Украине:

"Наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор".

Генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украине необходимо более мощное оружие для переданных истребителей F-16, чтобы они могли наносить удары по наземным вражеским целям.

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