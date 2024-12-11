Самолеты необходимо оснастить более мощным вооружением, отметил Игорь Романенко.

Украине необходимо более мощное оружие для переданных истребителей F-16, чтобы они могли наносить удары по наземным враждебным целям. Такое мнение в эфире Украинского радио высказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, сейчас украинские F-16 в основном могут выполнять лишь задачи по противовоздушной обороне.

"Они могут уничтожить крылатые ракеты, беспилотные ударные аппараты, те же "шахеды". В принципе, они могут работать и по авиации неприятеля. Но авиационные средства, которые им предоставляются - это ракеты с инфракрасными головками самонаведения на 20-40 километров, или радиолокационными на 110 км и, возможно, и до 160 км".

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Необходимо обеспечить самолеты более мощным вооружением, считает генерал:

"Для нас это очень важно. Речь идет, например, о ракетах JASSM. Поэтому дальнейшая работа с этим продолжается, потому что нам нужна не только техника F-16, но и более мощное авиационное оружие к ним, чтобы можно было работать эффективно, современно по воздуху и по земле".

Кроме того, Романенко раскритиковал политику США относительно подготовки пилотов для F-16:

"Здесь тоже были проблемы. Мы с самого начала говорили, что нужны разрешения, чтобы мы работали с ветеранами-пилотами F-16, но ответа нет. Мы предоставляли наших опытных пилотов, и американцы наших 12 пилотов ставили в очередь, тогда как тысячу готовили в год. А теперь тормозятся эти процессы и говорят, что будут переучать кадетов. А это значит месяцы, если не годы, чтобы научить пилота и завести его в столь масштабную войну".

Комментируя недавнее заявление советника пока действующего президента США Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о дефиците украинских пилотов для F-16, генерал посетовал на организованную им политику "управляемой эскалации, приводившую к очень многим негативным действиям на этой войне, в том числе и по применению самолетов F-16":

"Его аргументация, что зачем вам еще дополнительно давать эту технику, если у вас нет пилотов. А пилотов не имеем в таком количестве и сейчас, потому что он себя так вел. Одно время еще во время Второй мировой войны они китайцам, которых они очень сейчас "любят", передавали технику, передавали своих пилотов и все было хорошо. Надо и опытных переучать, и молодых учить, но, чтобы это делалось как можно скорее. А там подход совсем другой, потому и результаты другие".

Истребители F-16 для Украины - актуальные новости

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16 от Дании уже в Украине:

"Наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор".

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