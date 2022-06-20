По словам Виктории Ляшук, в плену сейчас находятся ее муж, ее отец и муж сестры – все они защищали "Азовсталь".

Семьи защитников "Азовстали" не имеют связи с родными мужчинами, которые сейчас находятся в российском плену.

Об этом рассказала Виктория Ляшук, жена бойца полка "Азов" Алексея Ляшука в эфире информационного телемарафона.

"Мне известно только то, что когда они выходили из "Азовстали", числа 16 (мая - УНИАН) его побратим мне сообщил, что он жив и с ним все хорошо. Сейчас я знаю только то, что он находится в списках пленных. Связи с мужем нет очень давно", - сказала она.

Она рассказала, что сейчас ее поддерживает вся семья, дети, мама, сестра. Все переживают за своих мужчин, находящихся в русском плену.

"У меня там не только мой муж, но и мой отец и муж моей сестры", - пояснила Ляшук.

Она добавила, что связи со своим отцом ни она, ни ее мать также не имеют.

"Последнее, когда они выходили из "Азовстали", мой отец написал маме сообщение, что они живы, и более связи не было", - проинформировала Ляшук.

Она рассказала, что ее муж военный с 2015 года, последние пять лет семья проживала в Мариуполе, где он проходил военную службу. Поэтому для сына и дочери это была не новость, что у них папа военный и он пошел защищать свою страну.

"Так и объясняю детям, что их отец на войне, оберегает и защищает их. Дети, конечно, очень скучают по папе и все время спрашивают о нем. Младшая дочь, очень привязана к отцу. Иногда захожу к ней в комнату, а она плачет. Когда спрашиваю чего, говорит, что очень скучает по папе", - сказала Ляшук.

Жена бойца полка "Азов", отметила, что даже когда шли особенно тяжелые бои на "Азовстали", детям подробности того, где находится их отец и дедушка, не рассказывала, но они и так видели слезы и переживания.

"Я давно не слышала мужа, очень хочется его услышать и обнять", - сказала она.

Ляшук акцентировала, что вся семья очень ждет возвращения из плена своих родных мужчин.

"Я жду своего отца и мужа. Если бы я могла, то я бы сказала своему отцу и своему мужу, что очень люблю их и они у нас самые лучшие и самые мужественные", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленевку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

Сейчас они находятся на временно оккупированных территориях. Для возвращения их домой планируется обмен.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали" и подчеркнул, что сейчас в ГУР есть задача вернуть военных домой живыми.

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